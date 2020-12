Prosegue l’eruzione del vulcano Kilauea: la lava incandescente illumina le notti delle Hawaii [FOTO e VIDEO]

Il vulcano Kilauea, alle Hawaii, è tornato attivo da domenica sera: eruzioni di lava incandescente stanno illuminando le notti e continuano ad attirare curiosi. Al momento la situazione sembra sotto controllo e, di conseguenza, non sono state ordinate evacuazioni.

Lo U.S. Geological Survey ha confermato che dal vulcano Kilauea, che si trova all’interno dell’Hawaii Volcanoes National Park, sta sgorgando roccia fusa da almeno 2 bocche all’interno del cratere sulla sommità: la lava rimane contenuta all’interno di quest’ultimo e non minaccia fuoriuscite.

In ogni caso, l’Hawaiian Volcano Observatory ha diramato un’allerta relativa alla pericolosità dei gas vulcanici, alla ricaduta di rosse ed esplosioni, anche a causa dell’interesse che l’evento sta suscitando.

La lava man mano si accumula al ritmo di un metro l’ora all’interno del cratere: si è infatti formato una sorta di lago, profondo circa 134 metri. Dall’inizio della fase eruttiva, il Kilauea ha eruttato circa 10 milioni di metri cubi di lava, abbastanza materiale da ricoprire 13 ettari di terreno.

Il vulcano Kilauea e l’ultima eruzione

Nonostante il potente vulcano Kilauea sia sempre un’attrazione per i turisti dell’Hawaii Volcanoes National Park, nel maggio 2018 si è verificato un grande evento eruttivo che è continuato per tutta l’estate. Tutto è iniziato il 3 maggio quando una nube di cenere dal Kilauea ha raggiunto un’altezza di oltre 9.000 metri. La lava ha continuato a fluire nei giorni e mesi seguenti l’eruzione, diventando sempre più costante fino ad agosto.

Il giorno dell’eruzione, si sono aperte 21 fessure attive e 37 strutture sono andate distrutte. Inoltre, almeno 10.000 residenti sono stati costretti ad abbandonare le loro case in tutto il mese di maggio. L’eruzione in corso ha causato anche diversi terremoti nell’area. La maggiore attività geologica ha portato alla distruzione di migliaia di case e proprietà, evacuazioni, strade chiuse e feriti. Notizie di feriti hanno continuato a circolare per tutto il mese, soprattutto ustioni e l’incidente che ha coinvolto un’imbarcazione di passeggeri colpita da una roccia scagliata dal vulcano.