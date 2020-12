Trovate prove di un massiccio paleo-tsunami nell’antica Tel Dor, in Israele: nel Mediterraneo un maremoto ogni secolo

Secondo uno studio pubblicato il 23 dicembre 2020 sulla rivista ad accesso libero PLOS ONE di Gilad Shtienberg, lo scavo sottomarino, la perforazione del pozzo e la modellazione suggeriscono un enorme paleo-tsunami colpito vicino all’antico insediamento di Tel Dor tra 9.910 e 9.290 anni fa, Richard Norris e Thomas Levy dello Scripps Center for Marine Archaeology, University of California, San Diego, USA, e colleghi della Utah State University e dell’Università di Haifa.

Gli tsunami sono un evento relativamente comune lungo la costa del Mediterraneo orientale, con documenti storici e dati geografici che mostrano uno maremoto che si è verificato ogni secolo negli ultimi seimila anni. Il record per i precedenti eventi di tsunami, tuttavia, è meno definito. In questo studio, Shtienberg e colleghi descrivono un grande deposito di tsunami dell’Olocene (tra 9.910 e 9.290 anni fa) nei sedimenti costieri a Tel Dor, nel nord-ovest di Israele, una città-tumulo marittimo occupato dal periodo del Bronzo Medio II (2000-1550 a.C.) durante il periodo crociato.

Per condurre la loro analisi, gli autori hanno utilizzato tecniche di telerilevamento fotogrammetrico per creare un modello digitale del sito di Tel Dor, combinato con scavi sottomarini e perforazioni terrestri fino a una profondità di nove metri.

Lungo la costa dell’area di studio, gli autori hanno trovato un guscio marino improvviso e uno strato di sabbia con un’età di vincolo da 9.910 a 9.290 anni fa, nel mezzo di un ampio strato di zone umide che si estende da 15.000 a 7.800 anni fa. Gli autori stimano che l’onda in grado di depositare conchiglie e sabbia nel mezzo di quella che all’epoca era da fresca a salmastra zona umida deve aver percorso da 1,5 a 3,5 km, con un’altezza delle onde costiere da 16 a 40 m. Per fare un confronto, gli eventi di tsunami precedentemente documentati nel Mediterraneo orientale hanno viaggiato nell’entroterra solo per circa 300 m, suggerendo che lo tsunami a Dor è stato generato da un meccanismo molto più forte. Gli tsunami locali tendono a sorgere a causa dei terremoti nel sistema di faglia del Mar Morto e delle frane sottomarine; gli autori notano che un terremoto contemporaneo al Paleo-tsunami del Dor.

Questo paleo-tsunami si sarebbe verificato durante il periodo del Neolitico B pre-ceramico medio-precoce della regione (10.700-9.250 anni fa 11.700-10.500 cal BP), e potenzialmente cancellato le prove di precedenti natufiani (12.500-12.000 anni fa) e villaggi costieri del neolitico pre-ceramico (precedenti indagini e scavi mostrano una quasi assenza di villaggi costieri bassi in questa regione). La ricomparsa di abbondanti siti archeologici del tardo neolitico (circa 6.000 a.C.) lungo la costa negli anni successivi allo tsunami del Dor coincide con la ripresa della deposizione delle zone umide nei campioni di carote del Dor e indica che il reinsediamento ha seguito l’evento, evidenziando la resilienza dei residenti di fronte a enormi sconvolgimenti.

Secondo Gilad Shtienberg, un postdoc presso lo Scripps Center for Marine Archaeology dell’UC San Diego, che sta studiando le carote di sedimenti, “Il nostro progetto si concentra sulla ricostruzione dell’antico cambiamento climatico e ambientale negli ultimi 12.000 anni lungo la costa israeliana; e non abbiamo mai sognato di aver trovato prove di uno tsunami preistorico in Israele. Gli studiosi sanno che all’inizio del Neolitico, circa 10.000 anni fa, la spiaggia era a 4 chilometri da dove si trova oggi. Quando abbiamo aperto le carote a San Diego e abbiamo iniziato a vedere una marina strato di shell incorporato nell’arido paesaggio neolitico, sapevamo di aver centrato il jackpot”.