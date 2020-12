Qatar, 10 curiosità per chi desidera vivere un’esperienza mediorientale: il Paese si prepara alla riapertura dei confini

Il Qatar National Tourism Council ha svelato 10 curiosità per coloro che desiderano vivere un’autentica esperienza mediorientale nel Paese quando riaprirà i confini. Dalle antichissime tradizioni legate all’accoglienza, alle festività dell’Eid al-Fitr, culmine delle celebrazioni per la fine del Ramadan, i suggerimenti vogliono essere uno stimolo a sognare e scoprire frammenti di cultura, nell’attesa di tornare a viaggiare nel 2021. Il Qatar, insieme con il QNTC e tutto il comparto del turismo, è costantemente impegnato a valorizzare ed elevare sempre più gli standard dell’ospitalità, per far sentire i visitatori ben accolti e assistiti. Lo spirito cordiale e amichevole della gente del posto è profondamente radicato nella cultura del Paese e si riscontra non solo nel settore del turismo ma in tutti gli aspetti della quotidianità: dal mangiare e bere, alla vita sociale, alla cultura e alla religione.

Il Segretario Generale del Qatar National Tourism Council e Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Qui nel Qatar siamo orgogliosi del nostro patrimonio culturale e attendiamo con impazienza il momento in cui poterlo nuovamente condividere con i nostri ospiti internazionali. Nell’ambito del piano Qatar National Vision 2030, che mira a dare risalto alla nostra nazione nel panorama mondiale, abbiamo lavorato alacremente per garantire a tutti i visitatori i più elevati standard dell’ospitalità e del servizio durante la loro permanenza. Stiamo costantemente rafforzando la nostra offerta turistica mentre ci prepariamo a dare il benvenuto ai visitatori nel Paese nel 2021 e oltre.”

Le 10 curiosità: