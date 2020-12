Qualità della vita: nel 2020 vince Bologna, effetto Covid sul Nord

La classifica generale del “Sole 24 Ore” sulle province e città dove si vive meglio premia Bologna, che si piazza al primo posto, guadagnando 13 posizioni e trainando un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna (5 su 9 tra le prima 20).

Sul podio ci sono anche Bolzano (2ª) e Trento (3ª), ormai onnipresenti nella top 5 del report sulla Qualità della vita: hanno difeso le posizioni anche nell’anno della pandemia.

L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori, di cui 60 aggiornati al 2020.

Salvo le suddette 2 province, dal report pubblicato oggi sul quotidiano risulta come soprattutto il Nord della Penisola esca penalizzato dagli effetti su larga scala del virus: qui, infatti, si registra la diffusione più elevata del Sars-Cov-2 in rapporto alla popolazione residente. Le province lombarde hanno segno negativo, in peggioramento rispetto allo scorso anno, ad eccezione di Sondrio e Mantova. Colpita anche Milano – vincitrice sia nel 2018 sia nel 2019 – che perde 11 posizioni, dove pesa il crollo del Pil pro capite in base alle stime 2020, ma anche il nuovo indicatore sullo spazio abitativo medio a disposizione (con una media di 51 mq per famiglia).