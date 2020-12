Rachele Barbieri annuncia il ritorno al ciclocross: gli allenamenti nel gelo di Serramazzoni, nel Modenese [FOTO e VIDEO]

Il gelo ha accompagnato Rachele Barbieri, giovane ciclista su strada italiana nei suoi allenamenti a Serramazzoni, in provincia di Modena. La 23enne, specialista delle gare di endurance e originaria di Stella di Serramazzoni, ha pubblicato sui social alcune immagini per condividere la notizia del ritorno al suo “primo amore”. “Ho deciso che sabato 5 dicembre riattaccherò il numero sulla schiena per una gara di Ciclocross! Che bello, non vedo l’ora! Il primo amore non si scorda mai”, ha scritto a corredo del post.

Le foto che trovate nella gallery in alto e il video in fondo all’articolo, mostrano il paesaggio di Serramazzoni avvolto nel gelo. Oggi a Modena, è stata registrata una minima di -1°C, con valori diffusi compresi tra 0 e -2°C in gran parte dell’Emilia Romagna.