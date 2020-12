Rebel Wilson dimagrita: come ha fatto la famosa attrice a perdere più di 27 chili?

Diete e trattamenti sono richiestissimi, soprattutto in questo periodo, in cui le festività natalizie minacciano grandi abbuffate e, di conseguenza, un terribile accumulo di grasso. Mentre il Natale e le abbuffate si avvicinano, sul web si torna a parlare di Rebel Wilson, dimagrita di circa 27 chili. La famosa attrice australiana ha deciso, a 40 anni, di dare una svolta alla sua vita e ha approfittato del 2020, caratterizzato dalla pandemia per cambiare completamente, trasformando così questo anno disastroso in un anno per lei davvero importante.

Come ha fatto Rebel Wilson a dimagrire?

In tanti sono rimasti colpiti dal dimagrimento di Rebel Wilson e sono curiosi di sapere come l’attrice abbia fatto. Sembra che Rebel si sia sottoposta ad un rigido programma di dimagrimento, anche contestato. L’attrice si è affidata a Viva Mayr, una spa detox in Austria, che prima di ospitare i propri clienti li invita a saltare le cene, evitare cibi crudi ed eliminare caffeina, alcol e fagioli. Una volta arrivati alla Spa iniziano i trattamenti addominali manuali giornalieri: massaggi nella zona dello stomaco per 15 minuti da tre a cinque volta la settimana per stimolare la digestione aiutando a “a rimuovere i blocchi nell’addome e nel sistema linfatico”. Il programma dimagrante della Spa vieta di beere acqua durante i pasti e mangiare cibi crudi dopo le 16, ma sono in tanti gli esperti a dirsi in disaccordo con questi punti.

Rebel Wilson ha raggiunto il pesoforma

Secondo le dichiarazioni dell’attrice di qualche mese fa sembra che, con la perdita di ben 60 libbre, ovvero circa 27 chili, Rebel abbia raggiunto il suo pesoforma ideale, ma non è escluso che nel 2021 continuerà a lavorare sul suo corpo per perdere ancora peso, dimagrire e rassodare.