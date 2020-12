Regali di Natale per bambini: i migliori giochi di scienza, astronomia e meteorologia

La pandemia non ha frenato gli entusiami, anzi, ha spinto e sta spingendo tante persone a rendere unico e ancora più magico il Natale 2020. Nonostante il difficile anno e le misure restrittive che impediranno di festeggiare Natale e Capodanno come da tradizione, nelle case italiane si repisra un’aria magica, che sa di Natale quasi da un mese ormai. Proprio per tutta la sofferenza che il coronavirus ha creato, le persone hanno una voglia magica di chiudere il 2020 con qualcosa di speciale, che non sia fatto per forza di veglioni, balli in discoteche super affollate e pranzi o cenoni con l’intera generazione.

Basta poco per rendere magico il Natale: tanto amore, un pizzico di fantasia e dei regali fatti col cuore ma anche con la testa. Il primo pensiero va ai più piccoli, che tra chiusura delle scuole, dad, interruzione dell’attività sportiva e difficoltà a poter uscire di casa e incontrare parenti e amichetti hanno sofferto molto. Bisogna quindi creare il clima perfetto per ringraziarli degli sforzi fatti in questo anno durissimo.

Sono in tantissimi i bambini che sin da piccoli mostrano un particolare interesse per le scienze. Da piccoli si ha tanta voglia di scoprire come funziona il mondo e si rimane affascinati di fronte al potere della scienza. In tanti mostrano un particolare talento scientifico già in età giovanissima, per questo motivo bisogna sostenere le passioni dei nostri bambini, invogliandoli ad inseguire i loro sogni, perchè nulla è impossibile. Ecco quindi che entrano in gioco i giochi di ruolo e di scienza.

Quali sono i giochi scientifici più adatti per i bambini?

Su Amazon ce ne sono per tutti i gusti, dagli esperimenti ‘esplosivi’, al laboratorio del buio, fino al planetario, passando dagli strumenti come binocolo e telescopio.

Giochi di ruolo: sono trai più apprezzati dai bambini che si improvvisano scienziati, per lo più chimici, ma anche medici. Fanno esperimenti, studiano al microscopio, scoprono nuovi materiali.

 

Anche i giochi di astronomia sono amatissimi dai più piccoli. Planetari e sistemi solare in 3D fanno impazzire i più piccoli, che vogliono conoscere cosa c’è in cielo.

Esistono poi regali più specifici, come gli strumenti, adatti per i più grandicelli, che hanno già le idee abbastanza chiare. Microscopi e telescopi:

La meteorologia è un’altra materia che affascina tanto i bambini, incuriositi dai fenomeni meteorologici. Non mancano tra i giochi per bambini le stazioni meteo:

Non bisogna dimenticare l’archeologia. Tra scavi e fossili i bambini sono sempre incuriositi a fare nuove scoperte:

Infine anche la botanica è una scienza che interessa molto ai più piccoli, che con le loro mini serre personali scoprono come crescono le piante, seguendole e nutrendole giorno dopo giorno: