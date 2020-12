Regali di Natale solidali, la scelta migliore per il 2020 sono panettoni e cioccolate: la cifra spesa andrà in beneficenza

Manca sempre meno al Natale e sono in tantissimi ad andare ancora a caccia del regalo perfetto per amici e parenti. Il 2020 ha cambiato tanto tutta la popolazione mondiale, messa di fronte ad una durissima prova e a tante difficoltà: per questo motivo le persone sono più sensibili e scelgono sempre più i regali solidali. Fare beneficenza facendo un regalo di Natale è un gesto davvero speciale, che regala una soddisfazione interiore inspiegabile, che permette di trascorrere le festività con uno spirito unico ed il cuore più leggero ma pieno di amore. Su Amazon sono tanti i prodotti da acquistare per un regalo di Natale speciale: una cifra ben spesa che consente di fare beneficenza.

Scopriamo le proposte solidali di Amazon:

Sogni di Cioccolato Ail

“Anche in un momento difficile come questo puoi essere una #BuonaStella per un paziente ematologico: sostieni l’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma scegliendo i Sogni di Cioccolato. Ogni confezione contiene una riproduzione in cioccolata del fiore della tradizionale Stella di Natale, nelle varianti al latte e fondente, entrambe con nocciole IGP Piemonte“.

Cuore di Cioccolato Telethon:

“Quest’anno il dono più goloso del Natale è anche il più sorprendente e il più generoso: scegli il Cuore di cioccolato Telethon e fai il dono della generosità per la ricerca, per i bambini con una malattia genetica rara e per tutti noi.

Il Cuore di cioccolato nel gusto al latte con granella di biscotto sorprende tutti per la sua golosità, che Caffarel, eccellenza del cioccolato italiano, realizza in un formato esclusivo per Fondazione Telethon: un maxi cuore, cavo all’interno, da 230 grammi di cioccolato ricco di granella croccante“.

Cioccolatini della Ricerca AIRC:

“Anche questa volta non far mancare il tuo contributo alla ricerca: sostieni AIRC con i Cioccolatini della Ricerca! Con i Cioccolatini supporti il lavoro dei ricercatori e dei volontari di AIRC, impegnati ogni giorno nella lotta contro il cancro. Anche i Cioccolatini fanno parte dei numerosi appuntamenti con i Giorni della Ricerca, che fin dal 1995 rappresentano un momento di importanza per informare e sensibilizzare il nostro Paese sui principali progressi compiuti nella lotta contro il cancro“.

Panettone Solidale della Fondazione Francesca Rava di Giovanni Cova & C Progetto SOS Spesa in aiuto ai bambini e alle famiglie in difficoltà:

“Il panettone della Fondazione Francesca Rava è il primo PANETTONE SOLIDALE disponibile su Amazon. Un panettone che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua alta qualità, che celebra i 90 anni della storica azienda dolciaria, Giovanni Cova & C. e i 20 anni di attività della Fondazione Francesca Rava, in aiuto a tanti bambini in difficoltà. Acquistando il panettone sostieni il progetto di prossimità territoriale SOS Spesa che aiuta le persone in difficoltà economiche in seguito alla pandemia. Nel nostro paese, 1 bambino su 8 è in povertà assoluta. Tutti possiamo fare qualcosa, anche in occasione del Natale, per dare una mano a chi è vicino a noi, più di quanto si pensi. SOS – Spesa è un progetto urgente e concreto, la Fondazione Francesca Rava sostiene case famiglia, comunità per minori, anziani soli e famiglie colpite dall’emergenza economica che ha seguito quella sanitaria. Con la partecipazione di oltre 130 volontari ha già portato un aiuto concreto a 32.000 persone attraverso la distribuzione di pacchi contenenti beni alimentari, gel disinfettanti, mascherine e strumenti per la didattica a distanza“.