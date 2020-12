Regali di Natale per sportivi, idee e consigli con i bestseller e i prodotti del momento di Amazon: tapis roulant, ellittiche, rulli per addominali e tanto altro

L’emergenza coronavirus ha costretto tantissimi appassionati di sport a dover rinunciare alla loro grande passione. Chi, però, proprio non ce la fa a stare fermo è riuscito a trovare un’alternative a palestre, piscine, campi da calcio o da basket. L’attività sportiva è consentita, all’aperto, in forma individuale: nonostante le condizioni meteo siano piano piano peggiorate, la pioggia, la neve ed il calo delle temperature, c’è chi si arma di tanta forza di volontà ed esce a fare attività fisica. C’è anche chi, però, preferisce fare i propri allenamenti dentro casa, senza dover rinunciare a nulla. Per potersi allenare senza la possiblità di andare in palestra serve però l’occorrente giusto e l’arrivo delle festività natalizie è l’occasione migliore per regalarsi ciò che serve per tenersi in forma nonostante le misure restrittive.

Chi ama allenarsi ma non può farlo a causa del coronavirus potrebbe essere sorpreso da amici e parenti, che conoscendo la sua grande passione per lo sport potrebbe regalargli qualcosa di utilissimo per Natale.

Per trovare il regalo perfetto per uno sportivo basta consultare i bestseller e i prodotti del momento di Amazon, impossibile non trovare qualcosa di adatto e sorprendente.

Scopriamo insieme i bestseller di Amazon nella sezione sport

1. Al primo posto troviamo uno strumento che non è strettamente legato allo sport, in particolar modo in questo momento caratterizzato dalla pandemia, ovvero il saturimetro. Lo strumento per misurare l’ossigenazione è gettonatissimo appunto per tenere ogni giorno sotto controllo i valori, vista l’incidenza del coronavirus su di essa. Non è comunque da sottovalutare come regalo di Natale, in tanto lo apprezzeranno.

2. Al secondo posto c’è la Xiaomi Band, l’orologio da fitness per uomo e donna, con cardiofrequenzimetro da polso e contapassi.

3. Al terzo posto spunta la Ring Fit Adventure per Nintendo Switch, un videogioco che farà sudare.

4. Elastici da fitness per esercizi a gambe, braccia, glutei e tanto altro.

5. Nella top five finalmente un attrezzo veramente sportivo, una cyclette pieghevole, comoda e resistente, co sensori di battito manuale.

La top ten presenta poi varie ripetizioni, spuntano infatti altri orologi da fitness, ed elastici, scendendo più giù arrivano però tanti prodotti interessanti.

Al 14° posto un accessorio davvero curioso: si tratta di una banda elastica per allenamento individuale, per il calcio ma anche per la pallavolo.

19° invece un bellissimo tapis roulant pieghevole elettrico.

Tante altre proposte interessanti arrivano invece dai prodotti del momento di Amazon:

Al secondo posto troviamo il rullo per addominali 3 in 1

Al quinto posto invece una ellittica con doppio manubrio ergonomico e cardiofrequenzimetro