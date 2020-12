Il regalo di Natale perfetto per lei? Un prodotto marchiato Chiara Ferragni: dall’abbigliamento ai trucchi

Chiara Ferragni è una delle influencer più apprezzate a livello mondiale. Nata come blogger, con The Blonde Salad, Chiara Ferragni ne ha fatta di strada, riuscendo a crearsi un ‘impero’. Richiestissima per tante collaborazioni, la famosa influencer, moglie del cantante Fedez, mamma del piccolo Leo e in attesa di una bambina, ha costruito un brand tutto suo, Chiara Ferragni Collection, diventando così imprenditrice e anche designer. In tantissimi vanno pazzi per i prodotti marchiato CF: dalle cover per telefono alle felpe, passando per spettacolari borse e cappelli. I prodotti Chiara Ferragni sono il regalo di Natale perfetto, che sia una meno costosa cover o una borsa un po’ più cara, ogni donna (o quasi) apprezzerà il dono ricevuto.

Non mancano i trucchi, grazie alla collaborazione di Chiara Ferragni con Lancome e anche i libri, da The Blonde Salad di Chiara Ferragni ai libri della madre Monica Di Guardo. Chi si trova un po’ in difficoltà economiche può fare felice la propria compagna, sorella, amica, mamma o zia semplicemente concedendosi una serata sul divano a guardare il docufilm Chiara Ferragni Unposted.

Per vederlo basterà registrarsi a Prime Video

Per quanto riguarda gli altri regali, di seguito alcune idee regalo per stupire:

