Verso la riapertura degli impianti sciistici? Il Cts rimanda la decisione a gennaio

In tantissimi attendono di sapere quale sarà il destino degli impianti sciistici una volta finita la zona rossa in tutta Italia per il periodo delle festività natalizie, adottata per limitare la diffusione del coronavirus. Molti sperano di potersi dedicare una o più giornate all’insegna del divertimento con una bella sciata, sempre nel rispetto delle norme anti-covid. Gli impianti sciistici sono pronti ad una riapertura seppur differenta da quella degli anni precedenti: con un numero limitato di persone giornaliero, skipas limitati e misure ben precise da far rispettare. Il Cts pochi giorni fa aveva bocciato la proposta delle Regioni, ma adesso, arrivano importanti indicazioni: la discussione sulla riapertura degli impianti sciistici è al momento interrotta e riprenderà all’inizio di gennaio, quando saranno valutati gli sviluppi dei dati epidemiologici in Italia. Bisogna aspettare la prima decade di gennaio, quindi, per sapere quale sarà il destino degli impianti sciistici.