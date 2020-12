Natale 2020, su Amazon trionfa la casa: i prodotti più cercati, la pandemia influenza le ricerche

Il Natale 2020 è un Natale nsolito, diverso dalle tradizionali feste, a causa della pandemia in corso: il coronavirus ha avuto, purtroppo, un terribile impatto anche sulle festività natalizie e l’intera popolazione si è dovuta adattare, preparandosi a dei festeggiamenti che differiscono molto da quelli degli anni passati. Non sarà possibile festeggiare con i tradizionali cenoni e pranzi con parenti e amici, ma solo con pochi intimi e conviventi. Anche i tradizionali scambi di regalo tra parenti e amici subiranno quindi importanti cambiamenti, così come le modalità di acquisto dei doni. Su Amazon la popolazione italiana sta acquistando tutto il necessario per trascorrere un magico Natale nonostante la pandemia, tra doni da inviare direttamente a casa del destinatario e preparativi. “Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti su Amazon nell’ultimo mese e pare proprio che gli italiani non si siano persi d’animo, e si stiano organizzando per passare delle festività in modalità “virtuale“, ha spiegato Eleonora Calvi Parisetti, fondatrice di Marketplace Mentor. Le ricerche evidenziano una particolarità: la quasi totale assenza dei dispositivi di sicurezza personale, mascherine e gel igienizzanti, come a voler dimenticare, almeno per le feste, la pandemia.

L’albero di Natale arriva direttamente a casa, così come le luci e tutte le decorazioni, ma anche l’aspirapolvere di ultima generazione gli strumenti da cucina pe diventare provetti “Masterchef” tra le mura domestiche, senza dimenticare l’attrezzatura per trasformare il salotto in palestra e gli strumenti per diventare “parrucchieri fai da te”.

Così per le festività 2020 molti prodotti, come l’albero di Natale e le ceste, che prima venivano acquistati di persona nei negozi, vengono ora ordinati sul web. Con la Rete che diventa anche strumento di “suggerimento”: molte ricerche, infatti, si basano su termini generici quali “idee regalo donna/uomo”, che non sempre diventano poi conversioni di acquisto. Da segnalare come, fra le categorie più cercate, oltre alle idee per regalo e l’arredamento e decorazioni per la casa, ci siano gli utensili per la casa e gli strumenti per cucinare. Così come l’abbigliamento «comodo» è fra i più ricercati: scelte, come si può facilmente intuire, figlie delle restrizioni legate alla pandemia.

Ecco, per ogni categoria, i prodotti più cercati.

Home and garden: spopolano aspirapolvere e scope elettriche fra gli oggetti più ambiti. Se la casa viene più vissuta, vale la pena tenerla ancora più pulita. Con un boom di interesse per le candele profumate, oggetti finora non molto cercati.

Così come ci si cimenta più sui fornelli: tostapane, friggitrici, bollitori, montalatte, spremiagrumi, frullatori, mixer, sbattitori e planetarie fra gli strumenti da cucina più cercati.

C’è poi un aumento di ricerche correlate al Natale: “adesivi natalizi”, “formine biscotti Natale”, “Babbo Natale pupazzo” alcuni esempi.

Beauty: andare dal parrucchiere è sempre più arduo, e i centri estetici sono chiusi. Ecco dunque un aumento delle ricerche per i prodotti e le acconciature per i capelli, così come per le unghie. Di fatto si cerca di diventare “parrucchieri fai da te”.

Meno “caldo” nelle ricerche, invece, il make up.

Grocery: al caffè non si rinuncia, neanche in lockdown. Nella categoria, infatti, le capsule di caffè e i dolciumi sono i più ricercati. E su questo il Natale influisce: a dicembre boom di ricerche per panettoni e per le tradizionali ceste regalo.



Si nota anche un aumento dell’interesse per ingredienti etnici, quali alghe per sushi, noodles, salsa tahina.



Sport: chiudono le palestre e si scatena la corsa all’acquisto online per la palestra fai da te. Si nota una forte ricerca del mantenimento della forma: l’oggetto più cercato è il tapis roulant, in tutte le sue varianti. Subito dietro, biciclette e cyclette, ma non mancano prodotti quali la panca da palestra, elastici fitness, manubri, bilancieri.

Outdoor: avere uno spazio all’aperto, un giardino, è un plus non da poco in tempi di chiusure e lockdown.

Le ricerche su Amazon mostrano una “specializzazione” degli utenti nel barbecue.

Non solo: si riscopre il pollice verde, con prodotti da giardinaggio, coltivazione di piante e fiori, molto ricercati.