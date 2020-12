Richiami alimentari, attenzione ai torroni: i supermercati italiani stanno ritirando migliaia di prodotti [MARCHI E LOTTI]

Sembra essere senza fine la lunga lista di richiami alimentari che ormai da mesi sta interessando i supermercati di tutta Italia, dalle grandi catene ai discount ai negozi all’ingrosso. Ora, in vista del Natale, sono proprio dei prodotti tipici di queste festività ad essere stati ritirati: croccanti e torroni. Il problema nasce dai semi di sesamo, ingredienti utilizzati in tantissime preparazioni, dal pane all’olio, dalle merendine agli snack. I prodotti, infatti, contengono semi di sesamo provenienti dall’India ed esportati all’estero proprio per utilizzo industriale, ma per i quali è stata rivelata una presenza di ossido etilene nettamente superiore ai limiti di legge. Si tratta di una sostanza gassosa e inodore, pericolosa per la salute.

E’ così che i prodotti ritirati sono ormai migliaia e gli avvisi del Ministero della Salute proseguono da mesi.

Gli ultimi, pubblicato in data odierna, riguardano i seguenti prodotti: