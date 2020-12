Maxi richiamo di olio dai supermercati, è allarme in tutta Italia: contiene pericoloso ossido di etilene [MARCHI E LOTTI]

Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi un nuovo maxi richiamo di prodotti alimentari a causa della presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge per rischio chimico per i consumatori. Si tratta di un problema già riscontrato per numerosi prodotti da qualche settimana a questa parte, i cui richiami trovate nella nostra sezione RICHIAMI ALIMENTARI. La necessità di richiamare i prodotti in questione si è concretizzata per via di una corposa partita di semi di sesamo provenienti dall’India e contenenti pericoloso ossido di etilene, sostanza gassosa e tossica.

I lotti di olio di semi di sesamo ritirati sono numerosi, tutti prodotti dall’azienda JOE & CO SRL nel proprio stabilimento di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, e commercializzato con diversi marchi. Il richiamo si è reso necessario in via precauzionale ed è stato avviato dallo stesso produttore dopo la scoperta della potenziale presenza di Ossido di etilene con valori oltre al limite nei semi di sesamo. Ecco l’elenco dei prodotti richiamati:

Olio di semi di sesamo, marchio “ Yes organic “, n°di lotto L16079020, venduto in Bottiglie di vetro da 500 ML con data di scadenza 20-07-2021;

“, n°di lotto L16079020, venduto in Bottiglie di vetro da 500 ML con data di scadenza 20-07-2021; Olio di semi di sesamo, marchio “Yes organic “, n° lotti L16086323, L16086007, venduto in Bottiglie di vetro da 250 ML con data di scadenza indicata in 18/05/2021 e 07/07/2021;

“, n° lotti L16086323, L16086007, venduto in Bottiglie di vetro da 250 ML con data di scadenza indicata in 18/05/2021 e 07/07/2021; Olio di semi di sesamo, marchio “ Germinal “, n° di lotto L11565034, data di scadenza indicata in 03-08-2021;

“, n° di lotto L11565034, data di scadenza indicata in 03-08-2021; Olio di semi di sesamo prodotto per BV&FDL SRL e venduto a marchio “ Fior di Loto “, commercializzato in bottiglie di vetro da 500 ML, lotti n° L34449008 e L34449325, con data di scadenza indicata in 08/07/2021 e 21/05/2021;

e venduto a marchio “ “, commercializzato in bottiglie di vetro da 500 ML, lotti n° L34449008 e L34449325, con data di scadenza indicata in 08/07/2021 e 21/05/2021; Olio di semi di sesamo venduto a marchio “ Crudolio “, lotto n° L12422062, venduto in bottiglie di vetro da 500 ML, con data di scadenza indicata in 02-09-2021;

“, lotto n° L12422062, venduto in bottiglie di vetro da 500 ML, con data di scadenza indicata in 02-09-2021; Olio di semi di sesamo venduto a marchio “ Crudolio “, lotto n° L12572322, venduto in bottiglie di vetro da 250 ML, con data di scadenza indicata in 18-05-2021;

“, lotto n° L12572322, venduto in bottiglie di vetro da 250 ML, con data di scadenza indicata in 18-05-2021; Olio di semi di sesamo venduto a marchio “BENE BIO“, lotto n° L30160007, venduto in bottiglie di vetro da 250 ML, con data di scadenza indicata in 7-07-2021.

I consumatori che avessero già acquistato i prodotti in questione, limitatamente ai numeri di lotto indicati in elenco, sono invitati a non consumarli e a riportarli al punto vendita.