Una dieta con troppo pesce, l’ammissione di Robbie Williams: “ho rischiato di morire”

Mangiare pesce fa bene alla salute, ma esagerare non è mai salutare, nemmeno quando si tratta di frutta, acqua o alimenti super sani. Così, chi esagera a mangiare pesce rischia seri problemi di salute, come accaduto a Robbie Williams. L’ex cantante dei Take That ha raccontato di aver seguito una dieta che comprendeva molto pesce, che mangiava anche due volte al giorno. L’elevata presenza di mercurio e arsenico nel sangue hanno portato Robbie Williams a rischiare grosso. Il cantante a cusa dell’elevata tossicità nel suo corpo ha rischiato serie malattie polmonari e anche un cancro alla pelle.

Il racconto di Robbie Williams

“Mangiavo pesce due volte al giorno e avevo il più alto livello di avvelenamento da mercurio che il medico avesse mai visto. Ho fatto gli esami del sangue perché mia moglie è molto attenta su questo e anche lei si sottopone regolarmente ad ogni sorta di esame. Grazie a Dio, perché avrei potuto morire di avvelenamento per mercurio e arsenico. Il giorno dopo ho iniziato una dieta a base vegetale”, ha raccontato Robbie Williams.