Maltempo, forte pioggia a Roma e in tutto il Lazio: picchi di 80mm, cresce la piena del Tevere [FOTO]

Piove in modo incessante a Roma da stamattina: nel centro storico della Capitale sono caduti 12mm di pioggia, ma uscendo verso il raccordo troviamo accumuli superiori ai 30mm in tutti i quadranti della città, per arrivare a 40mm oltre il raccordo sia a est (Guidonia, Tivoli e Monterotondo), sia a Nord (da Olgiata ad Anguillara Sabazia) e soprattutto a Sud, dove ai Castelli Romani sono caduti ovunque 60mm di pioggia con un picco di 68mm a Rocca Priora. Le temperature sono fresche, ma senza eccessi: in pieno giorno a Roma abbiamo +13°C, al Castelli non si scende sotto gli 8/+10°C, come se fossimo in pieno autunno.

La pioggia sta interessando tutto il lazio: abbiamo 83mm a Isola del Liri, 80mm a Supino, 69mm a Ronciglione, 66mm a Priverno, 63mm a Fondi, 49mm a Contigliano.

A Roma continua a salire il livello del Tevere, che crescerà ancora nei prossimi giorni a causa delle piogge che insisteranno per tutta la settimana. Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: