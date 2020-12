Russia, drammatico incendio in casa di riposo: almeno 11 morti

Un incendio è divampato nella notte tra lunedì e martedì in una casa di riposo nella repubblica russa di Baschiria, negli Urali: 11 persone sono morte, secondo quanto confermato in una nota dal Comitato investigativo russo.

Secondo l’ente responsabile delle indagini penali in Russia, è stata aperta un’indagine per violazione delle norme di sicurezza con conseguente morte per imprudenza.