Santo Stefano imbiancato a Pietracamela, sul Gran Sasso: la neve ‘crea un presepe’ [FOTO & VIDEO]

Santo Stefano imbiancato a Pietracamela, nel teramano. Sulla località posta a 1000 metri di altezza, sul versante nord del Gran Sasso d’Italia, la neve, alternata alla pioggia, fiocca ormai da ore, rendendo il paesaggio quasi un ‘presepe’, come si può vedere nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Il vento su Pietracamela spira da Nord-Est a 11 Km/h e la temperatura minima di oggi è di 0°C, mentre la massima di 3°C.

Ringraziamo il nostro lettore Paolo De Luca per le immagini e il video, visibile a questo link: