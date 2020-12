A Sappada un inverno memorabile: tante attività speciali per godersi la neve anche senza piste da sci

Sappada, sotto una fitta nevicata, si prepara alla stagione turistica invernale nonostante le limitazioni del Dpcm del 3 dicembre e tutte le problematiche connesse: il Consorzio Sappada Dolomiti turismo, in sinergia con Promoturismo Fvg, ha organizzato una moltitudine di attività che gli ospiti di Sappada potranno praticare per vivere al meglio una vacanza nella nostra splendida vallata, nonostante la chiusura degli impianti da sci fino al 7 Gennaio. La vacanza a Sappada in inverno si impreziosisce della possibilità di dedicarsi a innumerevoli attività legate non solo alla morfologia del territorio e alle sue caratteristiche, ma anche alla storia e alle tradizioni di una località autentica, dalle forti connotazioni culturali. E così, dall’avventura di una corsa con la slitta trainata dai bellissimi cani di Ararad, si può passare alla contemplazione della ultracentenaria pratica della scultura ligneo, con Manuel, un giovane e talentoso artigiano che scolpisce davanti ai suoi ospiti e spiega i segreti e la storia delle maschere di Sappada. I più romantici possono cimentarsi nelle escursioni con le ciaspole nelle ore del crepuscolo, per godere dello spettacolare panorama che si dipinge attorno a loro. Chi invece ama mettersi alla prova e vivere in modo naturale la montagna innevata e le sue scoscese pareti ghiacciate, ha la possibilità di praticare l’ice climbing o di farsi accompagnare da esperte guide alpine, alla scoperta di nuove mete per lo sci alpinismo. Ma vogliamo far respirare ai nostri ospiti anche la passione, l’adrenalina e il mito delle vittorie olimpiche dei grandi fondisti di Sappada, Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer, che hanno fatto la storia dello sci nordico internazionale: chiunque potrà concedersi una sciata con i due campioni, grazie ai quali, la bellissima vallata incorniciata dalle Dolomiti, è famosa in tutto il mondo. Dopo un paio d’ore in loro compagnia sull’anello del fondo di Sappada, ci si potrà concedere un après ski, facendosi raccontare gli aneddoti più significativi della loro carriera direttamente dai miti Fauner e Piller Cottrer.

Un’esperienza unica è la visita guidata in uno dei borghi più belli d’Italia, quello della Sappada vecchia: la magia qui è di casa, con la bellezza delle case settecentesche dove spicca il contrasto del colore del legno con la purezza del manto nevoso che ricopre i tetti e i passanti respirano, oltre che la storia, anche il profumo di quel legno, ancora vivo. Le borgate vecchie

sono un’esclusiva della località di Sappada: ognuna con la sue caratteristiche uniche e ammirate da chiunque le attraversi.

ARARAD E I CANI DA SLITTA

Con Ararad e i suoi assistenti

24.26.30/12.2020 e 2.3/01.2021

La magica esperienza di farsi condurre da un cane da slitta nella vallata di Sappada, nei suoi silenzi e nella bellezza di paesaggi incontaminati. Quota di adesione 20 euro bambini/ 30 euro adulti

NORDIC WALKING AL LAGHETTO DELLE TROTE (ANCHE IN NOTTURA)

Accompagnati dall’istruttore Gianmarco

Tutti i giorni compresi tra il 24.12 e il 02.01.2021

Una camminata salutare, sia nelle ore più assolate della giornata che in notturna, attraverso un tragitto che conduce dal cuore pulsante di Sappada, al romantico laghetto delle trote, da dove si possono ancora osservare le tracce della devastante tempesta Vaia abbattutasi su questi boschi 2 anni fa. Quota di adesione 10 euro

CAMMINATA/TREKKING NELLA SAPPADA VECCHIA

Accompagnati dalle istruttrici Francesca, Tiziana e Martina

Tutti i giorni compresi tra il 24.12 e il 06.01.2021 e tutti i ven/sab e domenica dall’8 gennaio fino al 28 febbraio

Camminata a Sappada vecchia alla scoperta di uno dei Borghi più belli d’Italia, impreziosito, nel periodo delle festività natalizie, dai presepi all’aperto. Quota di adesione 8 euro

SCIATA CON I CAMPIONI

Con Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer.

Tutti i giorni compresi tra il 24.12 e il 06.01.2021 e tutti i ven/sab e domenica

dall’8 gennaio fino al 28 febbraio (e’ incluso anche l’apres ski che sarà il campione ad offrire).

A Sappada potete togliervi lo sfizio di una sciata in compagnia dei nostri campioni olimpici Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer sulla pista da fondo della nostra bellissima vallata. Vi racconteranno le loro prodezze e vi sembrerà di rivivere le

conquiste di Lillehammer o Holmenkollen che hanno appassionato gli sciatori di tutto il mondo. Potrete terminare la sciata degustando, in loro compagnia, un’après ski in baita! Quota di adesione 25 euro

DEGUSTAZIONE GASTRONOMICA NELLE ANTICHE CASE DI SAPPADA

Con Massimo Casciaro

Ogni ven/sab e domenica dal 24.12.2020 al 28.02.2021

Accompagnati dal gastronatura Massimo Casciaro, viaggio attraverso il gusti dei prodotti dell’agroalimentare locale in una tipica casa antica di Sappada Quota di adesione 10 euro.

ESCURSIONE CON LE CIASPE IN QUOTA

Con le guide alpine Riccardo e Alex

Ogni giovedì dal 25 dicembre al 1 marzo

Uscite con le ciaspe con Guida Alpina in quota ai Laghi D’ Olbe oppure ai Fienili di Pescol a seconda delle condizioni .

Durata escursione totale di 4 ore

Difficoltà medio impegno fisico (bambini dai 12 anni ) le ciaspe sono messe a disposizione dalla Guida non i bastoncini .

Quota adesione 10 euro. Più la corsa di andata e ritorno seggiovia 2000

SCIALPINISMO PER PRINCIPIANTI

Con le guide alpine Riccardo e Alex

Ogni venerdì dal 25 dicembre al 1 marzo

approccio allo sci alpinismo al Passo del mulo con Guida Alpina per apprendere le nozioni di base per la salita e la discesa in neve fresca con un accenno alla nivologia. Durata escursione totale di 4 ore.

Attrezzatura: possibile noleggio sci a prezzo convenzionato presso i negozi …..

Difficoltà fisica medio impegno, necessita una discreta padronanza degli sci in pista Quota adesione 10 euro. Più la corsa di andata seggiovia 2000.

GITE DI SCI ALPINISMO

Con le guide alpine Riccardo e Alex

6 uscite, date da concordare

sci alpinismo al Rifugio Marinelli

scialpinismo al Passo Geu

scialpinismo alla Monte Lastroni

Quota adesione 6 euro

APPROCCIO ALLE SALITE SU CASCATE DI GHIACCIO

Con le guide alpine Riccardo e Ale

5 uscite, date da concordare

Approccio alle salite sulle cascate di ghiaccio di Sappada , possibile a tutti dai 12 anni , attrezzatura fornita dalla Guida Alpina . Durate 4 ore.

Quota di adesione 10 euro/ e gratis per le 2 giornate di Dolomice come sostegno all’evento.

CIASPOLATE SUGGESTIVE A CARATTERE NATURALISTICO

Con la guida alpina Franco Polo, una serie di ciaspolate che faranno scoprire gli scorci più incantevoli di Sappada

Nei giorni 27.12.2020 – 09.01.2021 – 01.02.2021 – 13.03.2021 – 28.03.2021

Ciaspolata diurna da Sappada alla cima panoramica Bellavista

Ciaspolata crepuscolare al Monte Ferro

Ciaspolata diurna per godersi l’incantevole escursione del Rododendro

Ciaspolata crepuscolare del laghetto nella vallata di Sappada al tramonto

Ciaspolata sul sentiero Miravalle per ammirare i balconi di fine inverno

Quota di adesione 10 euro

LE MASCHERE DI LEGNO DI SAPPADA: INCONTRO CON LO SCULTORE

Con Manuel

Nel giorno 30.12.2020 e tutti i venerdì di febbraio

La storia e il fascino della scultura lignea nella tradizione di Sappada: gli ospiti potranno visitare il laboratorio di un giovane scultore e falegname sappadino, vederlo all’opera e scoprire i trucchi del mestiere.