SARS-CoV-2, l’Abruzzo verso la zona gialla il 7 gennaio: “Rt più basso d’Italia”

Il 7 gennaio tornerà la divisione in fasce di rischio dell’Italia per fronteggiare l’epidemia di SARS-CoV-2. Proprio quel giorno, l’Abruzzo dovrebbe passare in zona gialla, secondo quanto annunciato dal Presidente Marco Marsilio.

“I dati diffusi nell’ultimo Report della Cabina di Regia certificano che l’Abruzzo e’ oggi la regione con l’indice Rt piu’ basso d’Italia, a 0,65 (con una media nazionale di 0,93)“, dice Marsilio che, nell’analizzare i parametri in miglioramento, parla di “una prospettiva che ci permette di garantire una ripartenza in fascia gialla in condizioni di relativa sicurezza e con una situazione sanitaria sotto controllo” e aggiunge: “La certezza che il 7 gennaio l’Abruzzo sara’ in fascia gialla e’ stata ribadita anche in occasione di un colloquio telefonico con il ministro Speranza avuto oggi stesso“.