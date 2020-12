SARS-CoV-2, gli asintomatici possono definirsi sani? La risposta del sito anti-bufale dei medici

Il SARS-CoV-2 è il protagonista assoluto di questo difficile 2020 che sta per terminare. Nonostante il virus sia popolare da un anno ormai, sono ancora tantissimi i dubbi legati al virus, ai suoi effetti e soprattutto alla sua diffusione. Tante sono le domande, soprattutto in caso di persone asintomatiche: ad alcune di queste stanno rispondendo gli esperti di Dottoremaeveroche.it, il sito ‘anti-bufale’ della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Fnomceo. Proprio oggi è stata pubblicata una importantissima risposta ad una domanda molto ricorrente: gli asintomatici possono definirsi sani?

La risposta

La risposta è no, perchè hanno contratto la malattia e possono diffondere il virus ad altri. Ma per arrivare a questa risposta bisogna prima esaminare tutto il quadro della situazione, come fatto da Giada Savini su dottoremaeveroche.it.

“La difficoltà di stabilire una cifra affidabile del tasso (rapporto tra il numero di eventi registrati in una popolazione (al numeratore, in alto nella frazione) e il numero totale delle persone che compongono quella stessa popolazione (al denominatore, in basso nella frazione) di Covid-19 asintomatico sta nella non facile possibilità di distinguere tra persone asintomatiche e persone presintomatiche” afferma Krutika Kuppalli, infettivologa della Medical University of South Carolina in Charleston, in un approfondimento di poche settimane fa della prestigiosa rivista scientifica Nature [1].

Quale è la differenza tra sintomatici e presintomatici?

“Asintomatico è chi non ha mai sviluppato sintomi durante tutto il corso della malattia, mentre presintomatico è chi ha sintomi lievi prima di sviluppare i sintomi veri e propri”, spiega Kuppalli [1]. Della stessa opinione anche Daniel P. Oran ed Eric J. Topol – quest’ultimo recentissimo ospite della trasmissione Che tempo che fa e ricercatore di fama internazionale dello Scripps Research Translational Institute, uno dei più grandi centri di ricerca in discipline biomediche al mondo. Oran e Topol spiegano come sia “spesso impossibile distinguere gli asintomatici dai presintomatici, futuri malati che potrebbero essere identificati solo attraverso osservazioni dell’individuo ripetute nel tempo” [2]. Pertanto, in attesa di studi più rigorosi, Eric Topol ha sottolineato in un tweet che “l’uso delle mascherine indossate in tutte le occasioni di vicinanza fisica con altre persone sia l’unico efficace freno all’epidemia, finché non sarà possibile sottoporre ad un test tutta la popolazione” [3].

E’ possibile essere contagiosi senza sapere di essere malati?