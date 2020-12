SARS-CoV-2, Barillari (ex M5S): “Non mi vaccino, non voglio fare da cavia. Vaccine Day di Stato per arricchire la Pfizer”

Dopo aver fatto discutere già nei mesi scorsi, Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, ex esponente del M5S e tra gli esponenti del movimento no-vax, torna a far parlare di sé nel giorno del Vaccine Day europeo, con l’inizio delle somministrazioni del vaccino Pfizer-BioNTech contro SARS-CoV-2 nei Paesi europei. Barillari non perde l’occasione per attaccare l’avvio delle vaccinazioni. “Non ho nessuna paura a dire che non mi vaccino, quindi niente terrorismo mediatico“, ha scritto in un post pubblicato oggi sul suo blog.

“Oggi è ‘vaccine day’ di Stato, per arricchire la Pfizer e chi ha comprato le sue azioni qualche tempo fa – attacca Barillari – Io non voglio fare da cavia per un nuovo vaccino non completamente testato…e per il quale è già segnalato un alto numero di reazioni avverse anche gravi (secondo i loro calcoli e le loro previsioni, i dati saranno resi pubblici solo nel 2025)”.