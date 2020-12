SARS-CoV-2: la benedizione natalizia “Urbi et Orbi” e l’Angelus si terranno al chiuso

La Sala stampa vaticana ha reso noto che, in considerazione delle nuove restrizioni adottate per contenere la diffusione della pandemia da SARS-CoV-2, come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, “il prossimo 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore, Papa Francesco pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione ‘Urbi et Orbi’ nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano. Nei giorni 26 e 27 dicembre 2020 e 1, 3 e 6 gennaio 2021, la recita dell’Angelus avverrà nella Biblioteca“.