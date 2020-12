SARS-CoV-2, Berlino preme per l’approvazione del vaccino Pfizer in Europa: si punta al 23 dicembre

Mentre Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Russia hanno già iniziato la somministrazione del vaccino contro SARS-CoV-2, in Europa bisogna ancora attendere l’approvazione dell’EMA che, allo stato attuale, dovrebbe arrivare al 29 dicembre. Ma la Germania fa pressione sull’Unione Europea per accelerare i tempi dell’approvazione del vaccino Pfizer-BioNTech, già in uso in USA, Canada e Regno Unito. La cancelliera Angela Merkel e il ministero tedesco della Salute chiedono all’EMA e ai vertici Ue che il vaccino sia approvato entro il 23 dicembre, secondo quanto riferisce il quotidiano Bild citando fonti vicine al governo tedesco.

L’informazione conferma i segnali di impazienza gia’ inviati domenica dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. “Tutti i dati di BioNTech sono disponibili, Regno Unito e Stati Uniti hanno gia’ dato la loro approvazione. La revisione dei dati e l’approvazione dell’Ema dovrebbero avvenire il prima possibile”, ha detto, aggiungendo che “la fiducia nella capacita’ di agire dell’Unione europea dipende da questo”. “Siamo ottimisti che si possa avere un’autorizzazione del vaccino in Europa il 23 dicembre“, ha detto Spahn, confermando la notizia anticipata dalla Bild. “Una buona notizia per tutta l’Europa“, ha sottolineato il ministro.

L’EMA attualmente sta deliberando sul rilascio di autorizzazioni per diversi vaccini contro il Covid-19 ed e’ stata bersaglio la scorsa settimana di un attacco informatico in cui sono stati violati documenti relativi a Pfizer e BioNTech. Nel frattempo, anche altri Paesi come Singapore e Bahrein hanno gia’ avviato le loro campagne di vaccinazione.

Rasi: “Ok dell’Ue a vaccino entro 48 ore dopo l’approvazione dell’EMA”

“Il previsto passaggio alla Commissione europea per l’approvazione definitiva al vaccino anti-Covid Pfizer-BionTech potrebbe avvenire con tutta probabilita’ entro 48 ore dal via libera dell’EMA, e dunque gia’ il 26 o 27 dicembre se l’EMA si pronuncera’ prima di Natale“. Lo afferma all’ANSA Guido Rasi, ex direttore esecutivo EMA. A quel punto, “il vaccino sarebbe utilizzabile dal giorno dopo nei Paesi Ue“. Se la macchina distributiva e la logistica sono pronte, e con la contestuale e immediata validazione da parte di Aifa, “la campagna vaccinale in Italia potrebbe dunque partire – afferma – gia’ il 28-29 dicembre“.