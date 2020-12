SARS-CoV-2, Biden si è vaccinato in diretta tv. L’appello del Presidente degli USA: “fatelo tutti”

Joe Biden si è fatto vaccinare contro il SARS-CoV-2 in diretta tv: il presidente degli Stati Uniti d’America ha voluto dare l’esempio al suo popolo. La vaccinazione è avvenuta al Christiana Care Hospital di Newark, nel Delaware e le immagini sono state mandate in onda dalla Abc. Biden ha voluto mandare un appello al suo popolo: ”Fatelo tutti, è sicuro’‘. Biden ha ricevuto oggi la prima dose di vaccino, poche ore dopo che la moglie Jill aveva fatto lo stesso. “Sono pronto” e “sto facendo questo per dimostrare che le persone dovrebbero essere pronte quando il vaccino sarà disponibile. Non c’è niente di cui preoccuparsi“, ha dichiarato il prossimo presidente Usa. ‘Va riconosciuto qualche merito a questa Amministrazione”, quella di Donald Trump, ”per aver fatto partire” le vaccinazioni, ha affermato Biden, che ha fatto l’iniezione nel giorno dell’arrivo negli Stati Uniti del secondo vaccino, quello Moderna. La vice presidente eletta degli Stati Uniti Kamala Harris e suo marito si vaccineranno invece la settimana prossima.