SARS-CoV-2: Bolzano, Campania, Toscana e Valle d’Aosta diventano zona gialla da domenica

Oggi il Ministro della Salute, sulla base dei dati della Cabina di regia, non firmerà nuove ordinanze. La Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Campania, Toscana e Valle d’Aosta passeranno in zona gialla da domenica 20 dicembre per scadenza dell’ordinanza vigente.

Nelle prossime ore, è attesa la firma sul nuovo Dpcm con le nuove misure volte a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in Italia durante il periodo di Natale. Dal 24 al 6 gennaio, ci saranno 10 giorni di zona rossa per tutta Italia.