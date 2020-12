SARS-CoV-2, anche la commissione dei CDC approva il vaccino Pfizer: da lunedì al via le vaccinazioni

Altro semaforo verde negli USA per il vaccino della Pfizer e BioNTech contro SARS-CoV-2. La commissione consultiva dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la massima autorità sanitaria americana, ha votato a favore dell’impiego del siero nella lotta alla pandemia. Il capo dei CDC, Robert Redfield, dovrà ora confermare le indicazioni della commissione, per la partenza definitiva del programma di vaccinazione di massa, prevista da lunedì. La conferma di Redfield è prevista nelle prossime ore.

La decisione rappresenta un nuovo passaggio, dopo l’approvazione al farmaco già assicurata dalla Food and Drug Administration (Fda), l’ente regolatore statunitense, che ha dato il proprio via libera al vaccino in forma emergenziale.