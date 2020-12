SARS-CoV-2, eccezionale trapianto a Torino: positivo dona fegato ad altro paziente positivo, primo caso al mondo

Eccezionale intervento all’ospedale Molinette di Torino: un positivo al SARS-CoV-2 ha donato il fegato a un paziente anche lui positivo che ora sta bene e sta guarendo. E’ il primo caso al mondo.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe del professor Renato Romagnoli. L’intervento chirurgico, effettuato nella notte tra il 10 e 11 dicembre scorso, è durato 9 ore al termine del quale il paziente è stato ricoverato presso la Rianimazione Covid 1 e già 24 ore estubato. La ricerca del virus sulle secrezioni bronchiali è risultata ancora positiva in 1° e 3° giornata post-operatoria, mentre il tampone nasofaringeo si è negativizzato, a testimoniare lo stato di infezione in via di risoluzione. La funzione respiratoria e gli esami radiologici polmonari sono attualmente nella norma, ed il paziente verrà a breve trasferito presso l’Area Semintensiva Chirurgica del Centro Trapianto Fegato.