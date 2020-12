Sars-Cov-2, l’esperto: “Probabile che dopo l’Epifania cali la curva dei contagi”

L’Epifania potrebbe portare una riduzione dei nuovi contagi per effetto della chiusura dell’Italia in zona rossa per le festività fino ad allora la curva epidemica dovrebbe rimanere stabile, oscillando tra i 10.000 e i 20.000 nuovi casi al giorno. E’ quanto sostiene il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook ‘Coronavirus-Dati e analisi scientifiche’, e autore del sito di comunicazione scientifica ‘giorgiosestili.it‘, nato come un network di ricercatori, professionisti ed esperti della comunicazione. “I dati odierni, con 18.000 nuovi positivi, mostrano una situazione stabile: era prevedibile, considerato che l’indice Rt, in lieve risalita da una decina di giorni, continua a mantenersi di poco sotto l’1“, spiega Sestili. “Il Dpcm di novembre ha determinato una drastica riduzione dei nuovi casi, ma poi qualcosa ha interrotto questa decrescita: non sappiamo se sia stato lo shopping pre-natalizio o il passaggio delle Regione in zona gialla. Il punto e’ che non siamo riusciti a portare i contagi sotto la soglia di allarme: l’indice di positivita’ resta alto, al 9,3%, e sebbene cali la pressione sugli ospedali, continuano gli ingressi di nuovi pazienti bisognosi di cure: in terapia intensiva se ne sono registrati 149 nelle ultime 24 ore“.

Guardando alle prossime festività, “è probabile che la stabilizzazione della curva continui, mantenendo i nuovi contagi giornalieri tra 10.000 e 20.000, mentre la curva dei decessi scenderà sotto quota 500 vittime in media al giorno”. A partire dall’Epifania inizieranno a vedersi gli effetti delle chiusure natalizie dovute all’istituzione della zona rossa: secondo Sestili questa misura presa su tutto il territorio nazionale potrebbe contribuire a uniformare la situazione tra le varie Regioni. “Possiamo aspettarci un’ulteriore diminuzione dei casi, anche se – conclude l’esperto – non sappiamo quanto potrà durare dopo la riapertura di scuole e attività lavorative”.