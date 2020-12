Sars-Cov-2: da domani Foggia zona gialla, ma 50 ristoranti non aprono per ‘tutelare la salute dei cittadini e del personale’

Da domani Foggia diventa zona gialla, ma sta facendo molto discutere l’iniziativa partita da cinque ristoratori foggiani che hanno scelto di non riaprire, nonostante da domani tutta la provincia tornerà in zona gialla, “per tutelare la salute dei propri clienti e quella del proprio personale”, affermano. Il promotore dell’iniziativa, Rino Buonpensiero, comunica che “si sono gia’ aggregati oltre una cinquantina di titolari di attivita’ di ristorazione, alcuni dei quali anche delle vicine citta’ di Manfredonia e Lucera”.

“E’ con grande dispiacere che ci vediamo costretti a non riprendere la nostra attività con apertura al pubblico. I nostri sacrifici, le rinunce e gli sforzi fatti fino ad oggi, per la tutela della salute di tutti, non possono essere stati vani“, ha scritto Rino Buon pensiero sulla propria pagina Facebook. “Non sono queste le condizioni per svolgere al meglio e in serenità il nostro lavoro – precisa –. Continueremo a tenerci in piedi con servizio asporto e consegne a domicilio”.