SARS-CoV-2, clamorosa fuga di notizie sul costo del vaccino in UE: si va da meno di 2 euro a quasi 15

Nonostante destinato a rimanere segreto, è stato rivelato da una fuga di notizie il prezzo di una dose di vaccino anti-SARS-CoV-2, concordato dall’UE con i produttori al momento della prenotazione.

Il “listino” è coperto da una clausola di riservatezza, ma per un errore o per un distratto eccesso di trasparenza, il Ministro Eva De Bleeker (Belgio), l’ha pubblicato sul suo profilo Twitter assieme alle dosi ordinate dal suo Paese: prima che si rendesse conto della gaffe e lo cancellasse, aveva già fatto il giro del mondo e ora è di dominio pubblico.

Le case farmaceutiche hanno protestato per la diffusione di dati coperti dalla clausola di riservatezza nel contratto con la Commissione europea, la quale ha confermato con imbarazzo l’obbligo della discrezione, invitando i Paesi a rispettarlo.

Il listino prezzi va da meno di 2 euro a quasi 15, ed è il seguente:

Oxford/AstraZeneca: 1,78

Johnson&Johnson: 6,93

Sanofi/GSK: 7,56

Pfizer BioNTech: 12

CureVac: 10

Moderna: 14,68.