Il Vaccine Day in Europa era stato stabilito per domani, 27 dicembre, ma due Paesi lo hanno anticipato di un giorno: Germania e Ungheria hanno somministrato le loro prime dosi del vaccino contro SARS-CoV-2, sviluppato da Pfizer e BioNTech.

In Germania, la prima persona ad essere vaccinata è stata la 101enne Edith Kwoizalla nel centro per anziani Kruger, ad Halberstadt in Sassonia-Anhalt. Lo riferisce la Bild, aggiungendo che la donna e’ apparsa calma e sorridente. “Ogni giorno che aspettiamo e’ di troppo“, ha detto un infermiere del centro per anziani. Secondo le informazioni a disposizione del giornale tedesco, sono stati vaccinati 40 dei 59 residenti della struttura e 10 dipendenti. Stamani lo stato della Sassonia-Anhalt ha ricevuto la prima consegna di 9.750 dosi di vaccino e le ha distribuite ai distretti.

Anche Budapest ha fatto saltare i piani di un avvio coordinato della campagna vaccinale in tutti i 27 Paesi dell’Unione europea, usando le dosi già arrivate. I primi a essere vaccinati sono stati medici e personale sanitario. Al momento non è chiaro perché le autorità ungheresi abbiano avviato la vaccinazione con un giorno di anticipo.

La Slovacchia ha annunciato che intende cominciare a somministrare le prime dosi nella serata di oggi.