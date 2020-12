SARS-CoV-2 e immunità di gregge, Pregliasco: “Occorreranno mesi, ci arriveremo al prossimo Natale”

Mentre è ancora incerta la data in cui verrà dato il via libera al primo vaccino anti-Covid in Europa, rimane aperta la questione dell’immunità di gregge, su quanto tempo ci vorrà per arrivare a questo obiettivo, per lasciarci la pandemia alle spalle.

Secondo Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, “è impossibile dirlo con precisione, ma occorreranno molti mesi. Come stima“, se tutto procede nei tempi e le persone aderiranno alla campagna vaccinale, “possiamo pensare che questo accadrà per fine anno prossimo“, ha spiegato all’Adnkronos Salute.

Con Walter Ricciardi concorda Fabrizio Pregliasco: per il virologo dell’Università degli Studi di Milano “occorreranno mesi prima di raggiungere l’immunità di gregge. Penso che ci arriveremo per il prossimo Natale,” ha dichiarato all’Adnkronos Salute. “Occorrerà pazienza e attenzione, anche se il vaccino si avvicina. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo di fronte ancora molti mesi prima di raggiungere l’immunità di gregge“.