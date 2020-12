Mentre l’Italia si ritrova ad affrontare la seconda ondata, tra misure restrittive e riaperture, c’è chi guarda al futuro, che non sembra al momento troppo roseo. In tantissimi non vedono l’ora di dire addio a questo disastroso 2020 per dare il benvenuto al nuovo anno, ma non è detto che il 2021 possa essere un anno facile da affrontare.

L’OMS, l’Organizzazione mondiale della sanità, ha lanciato oggi l’allarme: c’è un alto rischio di una nuova ondata di coronavirus all’inizio del 2021 in Europa.