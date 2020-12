SARS-CoV-2: positivo il presidente francese Emmanuel Macron, è in isolamento

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al SARS-CoV-2: lo ha confermato l’Eliseo.

“La diagnosi è stata stabilita in seguito a un test Rt-Pcr realizzato subito dopo l’apparizione dei primi sintomi“, è stato spiegato in una nota. La presidenza ha sottolineato che Macron si isolerà per 7 giorni e continuerà a lavorare e ad assicurare le sue attività a distanza.

La Première Dame Brigitte è stata già in quarantena per un contatto positivo, ma è risultata in passato negativa ai test a cui si è sottoposta.

Il premier francese, Jean Castex, “considerato un caso di contatto” del presidente Macron, è “stato posto in isolamento, sebbene non mostri alcun sintomo del contagio,” è stato spiegano in un comunicato. “Il suo programma verrà adattato in modo che possa lavorare da remoto per i prossimi sette giorni. Per precauzione, questa mattina è stato eseguito un test Pcr, i risultati sono attesi a breve“.