SARS-CoV-2, Emmanuel Macron non ha più sintomi: esce dall’isolamento

Il presidente francese Emmanuel Macron non ha piu’ i sintomi del Covid-19 e non e’ piu’ in isolamento. Lo rende noto l’Eliseo. “Nel rispetto del protocollo sanitario in vigore, può quindi concludersi al termine dei sette giorni l’isolamento del presidente della Repubblica”, si legge nella nota. Macron aveva lasciato l’Eliseo la sera del 17 settembre per proseguire la quarantena a La Lanterne, residenza ufficiale del capo dello Stato a Versailles.

“Durante la malattia, e’ potuto rimanere impegnato sui principali dossier d’attualita’ del nostro Paese e tenere consigli e riunioni previste. Continuera’ nello stesso modo la sua azione nelle ore e nei giorni a venire“, fa sapere la presidenza di Parigi. Macron, spiega la nota, “a poche ore da Natale vuole ricordare l’importanza del distanziamento, dell’aerazione delle stanze, dell’utilizzo della mascherina, del lavaggio regolare delle mani e della limitazione del numero di contatti quotidiani contro questa epidemia”.