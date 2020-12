SARS-CoV-2, medico rassicura: “La variante non deve spaventare, non aumenta la gravità della malattia”

“Questa variante del virus non ci deve spaventare, perché aumenta la capacità di infettare ma non la gravità della malattia“: lo ha affermato il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire, in riferimento alla “variante inglese”.

“La malattia rimane tale – ha proseguito Magi – quindi anche i vaccini saranno efficaci perché non cambia il virus ma cresce soltanto ha la capacità di infettare. Per il resto, bisogna mantenere le distanze e usare le mascherine. Se continuiamo a farlo – ha concluso – non ci saranno problemi“.