SARS-CoV-2: nel mondo “vaccinate oltre 4 milioni di persone, ad oggi nessun evento avverso”

Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia (l’azienda che con BioNTech ha sviluppato e prodotto il primo vaccino contro SARS-CoV-2) ha precisato che “nel mondo oltre 4 milioni di persone sono state vaccinate tra Usa, Israele, Arabia Saudita e Bahrein. E’ presto per un bilancio anche perché nella maggior parte dei casi deve essere somministrata la seconda dose,” ma “non sono stati osservati effetti indesiderati, al momento. I dati raccolti sul campo sono fondamentali“.

In un’intervista al Corriere della Sera Marino ha puntualizzato che siamo “nella fase chiamata real world, sul campo” mentre “lo studio continua“. Ora l’impegno “è che gli oltre 44 mila volontari che hanno testato il vaccino vengano osservati per due anni“. Insomma, “è partita una straordinaria macchina di monitoraggio per valutare anche gli effetti sugli asintomatici o quelli che hanno avuto la malattia” ed è molto importante “che siano stati raggiunti questi numeri“, con 4 milioni di persone vaccinate, “perché probabilmente tante persone saranno state esposte alle varianti del virus e avremo presto una risposta dell’efficacia anche su questi ceppi“. “Non ci sono evidenze che contro le mutazioni il vaccino non abbia uguale efficacia“.

“Prima arrivano gli altri vaccini meglio sarà per tutti. E’ l’unica via per uscire dalla pandemia,” ha concluso Marino.