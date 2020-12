SARS-CoV-2, nuova mutazione nel Regno Unito: si allunga la lista di Paesi che stanno chiudendo le frontiere aeree

Sempre più lunga la lista dei Paesi che stanno interrompendo i collegamenti aerei con il Regno Unito, dove è stato identificato un nuovo ceppo di SARS-CoV-2 che si diffonderebbe in maniera ancora più rapida.

Il Canada ha fermato le partenze e gli arrivi dal Regno Unito a partire dalla mezzanotte: il blocco non sarà revocato prima di 72 ore.

Il Cile chiuderà per due settimane – dalla mezzanotte di martedì – i confini a tutti gli stranieri non residenti che sono stati nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni.

Sospesi i collegamenti anche in Argentina: il volo da Londra di stamane sarà l’ultimo ad atterrare a Buenos Aires fino a nuovo ordine.

In Europa, in attesa del vertice straordinario di oggi, sempre più Stati stanno chiudendo le frontiere aeree con il Regno Unito: dopo gli stop di Italia, Germania, Francia, Austria, Olanda e Belgio, ora è la volta di Austria, Polonia, Bulgaria, Finlandia e Danimarca, e la Svezia ha chiuso anche il traffico marittimo.