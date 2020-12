SARS-CoV-2, identificata una nuova variante nel Regno Unito: potrebbe essere associata ad una diffusione più rapida

E’ stata identificata una nuova variante di SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della pandemia in atto, che potrebbe essere associata a una diffusione piu’ rapida del Covid-19. Lo ha detto il ministro della Sanita’ britannico, Matt Hancock, a una Commissione parlamentare. Il ministro ha assicurato che “nulla suggerisce” che la variante abbia causato delle forme patologiche peggiori o che i vaccini non siano piu’ efficaci. Ha precisato anche che 60 diverse autorita’ locali in Inghilterra hanno registrato infezioni da Covid causate dalla nuova variante.