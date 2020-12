Sars-Cov-2: all’ospedale di Legnago arriva il container cella mortuaria per i feretri senza posto

Vista l’emergenza per il numero eccesivo di salme all’Obitorio, nell’ospedale di Legnago, nel veronese, verrà utilizzata una cella frigorifera-container per i feretri che non trovassero posto nelle celle mortuarie, che potrebbero risultare in alcune giornate insufficienti. Infatti, in questi giorni si è registrato un deciso aumento di richieste di cremazioni, sempre più spesso legate proprio ai decessi causati dal virus, e questa procedura allunga i tempi di permanenza dei feretri nella struttura ospedaliera, dato per la cremazione i tempi di attesa sono anche di una decina di giorni.

Il container-frigo posto vicino dell’obitorio, ieri aveva ospitato già i primi due feretri, mentre oggi è vuoto, spiegano dall’Ulss 9 Scaligera, da cui si sottolinea che però il container frigo non è un caso eccezionale e che viene utilizzato anche in altre realtà ospedaliere, come ad esempio a Montebelluna, nel trevigiano. L’utilizzo della cella- frigorifero container conferma comunque il record negativo di Verona, e della sua provincia, per numero di contagi da Covid, in Regione ormai da giorni.