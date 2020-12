SARS-CoV-2, Putin: “Non mi sono ancora vaccinato ma lo farò appena possibile”

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di non essersi ancora vaccinato contro SARS-CoV-2 ma che intende farlo appena possibile.

Putin ha dichiarato che il vaccino russo è efficace e sicuro: “Invito tutti ad attenersi alle raccomandazioni degli esperti nel modo più attento. Mi dicono che i vaccini sono previsti per i cittadini di una certa fascia di età, per quelli come me i vaccini non sono arrivati, quindi non l’ho ancora fatto ma lo farò sicuramente non appena possibile“, ha affermato il presidente russo 68enne.

“Nessun sistema sanitario al mondo era pronto alla pandemia“, ma il sistema russo si è dimostrato più pronto di altri e “il nostro vaccino è più sicuro degli altri, i componenti sono buoni: quindi non vedo il motivo di non vaccinarsi,” ha spiegato Putin durante la conferenza stampa annuale, presso la residenza presidenziale di Novo-Ogariovo, nella periferia di Mosca. “La Russia è stato il primo Paese al mondo a produrre il vaccino, e un buon vaccino, sicuro, e nessun caso serio (di reazioni collaterali) si è verificato“.

Putin ha poi ricordato le prospettive di collaborazione tra l’istituto Gamaleya di Mosca e la britannica AstraZeneca per sperimentazioni cliniche destinate a migliorare l’efficacia di un vaccino contro il Covid-19: “AstraZeneca è una buona compagnia con un buon nome, e penso che i risultati saranno buoni“. “I nostri colleghi internazionali hanno dimostrato disponibilità a cooperare con la Russia ogni volta che affrontano problemi connessi alla pandemia Covid-19“.