Sars-Cov-2, record di nuovi casi giornalieri in Canada: oltre 9.300, mai così tanti in un giorno

Con 9.314 nuovi casi giornalieri (dato ancora parziale) il Canada ha già superato il nuovo record nazionale di contagiati in 24 ore. Adesso il Canada è 26° nella triste classifica dei Paesi con più casi in assoluto, sempre più vicino all’Iraq, che potrebbe essere superato entro la fine dell’anno al 25° posto. Ma con questo ritmo, il Canada potrebbe superare rapidamente nei primi giorni del 2021 anche Cile e Romania.

Il numero delle vittime (156 giornalieri) resta ancora inferiore rispetto ai morti della prima ondata quando tra Aprile e Maggio c’erano stati fino a 210-220 morti giornalieri. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, in Canada sono morte 14.956 persone su una popolazione che sfiora i 38 milioni, quindi meno di 400 morti ogni milione di abitanti. L’andamento della pandemia nel Paese nord americano segue da manuale l’andamento stagionale: la prima ondata è finita a inizio giugno in concomitanza con l’inizio dell’estate, la seconda è iniziata a fine settembre in concomitanza con l’inizio dell’autunno.