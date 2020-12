SARS-CoV-2, “siamo pronti”: in Italia al via il 27 dicembre le vaccinazioni per il personale sanitario

In caso di esito positivo di tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer Biontech da parte di Ema e di Aifa, entro le date previste, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre: è quanto sarebbe emerso da una riunione tra il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri.

“Siamo pronti e credo che il 27 dicembre molti si vaccineranno in diversi paesi d’Europa. Non si era mai visto, in 9 mesi siamo arrivati alla produzione di un vaccino per la popolazione, ora siamo pronti anche noi in Europa,” ha confermato il neo presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, ospite de ‘L’aria che tira’ su La7.