SARS-CoV-2, Sileri punta il dito sui tecnici: “Fosse per me li avrei già cacciati, ma si trova sempre una scusa”

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha smentito contrasti con il Ministro della Salute, puntando il dito su quelli che chiama “mini–ministri“, ovvero i tecnici del ministero: “Ma quale litigio, ci siamo visti pochi minuti e gli ho spiegato i miei dubbi sul piano pandemico,” ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera. Con Speranza, “a volte ci sono punti di vista diversi e in passato mi ero lamentato di non ricevere i verbali. Ma vado perfettamente d’accordo con lui e con Sandra Zampa. Il problema sono i mini-ministri“, ovvero alcuni tecnici del Ministero, “gente che non risponde ai cronisti, che preferisce andare a mangiarsi la carbonara invece di leggersi i piani pandemici e spiegare“.

A chi si riferisce Sileri? “Ai tre responsabili della Prevenzione: Ruocco, Ranieri Guerra e Claudio Damario. L’unico che è rimasto nel ministero è Ruocco e per questo chiedo che si dimetta e che chieda scusa“. “Il politico dà l’indirizzo, ma il motore sono i tecnici. A me pare ci sia un andazzo per cui si dice: voi passate, ma noi restiamo” ha aggiunto Sileri spiegando che “è difficile” mandare via i tecnici che lavorano male. “Fosse per me li avrei già cacciati. Ma si trova sempre una scusa“.