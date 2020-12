Sars-Cov-2: Slovacchia in lockdown, impossibile eseguire test di massa

Il governo slovacco ha deciso che il Paese tornera’ al lockdown da sabato, a causa di un forte aumento dei casi di Covid. La maggior parte dei negozi sara’ chiusa e ci sara’ di nuovo il coprifuoco diurno, con eccezioni per andare a lavorare. Il blocco durera’ fino al nuovo anno. Un massimo di due famiglie potranno incontrarsi a Natale. Il ministro della salute Marek Krajci – riferisce la Bbc – ha detto ai giornalisti che il virus si sta diffondendo in modo incontrollabile e che era necessaria un’azione dura. La decisione di tornare al lockdown e’ stata presa il giorno in cui le autorita’ hanno registrato quasi 8mila nuovi contagi in un giorno e 58 morti. Da fine ottobre all’inizio di novembre la Slovacchia aveva condotto uno screening di massa. Il premier Igor Matovic aveva detto che in questo modo sarebbe stato scongiurato un nuovo lockdown. Tuttavia ci sono stati problemi nel reperire un numero sufficiente di test antigenici per mantenere attivo il programma nel periodo prenatalizio.