SARS-CoV-2: in Spagna al via le vaccinazioni dal 4-5 gennaio

Anche in Spagna tra poche settimane inizieranno le vaccinazioni contro il SARS-CoV-2.

Il Ministro della Salute Salvador Illa ha affermato che “la vaccinazione anti-Covid in Spagna partirà dal 4 o 5 gennaio, dopo il via libera da parte dell’Agenzia europea per i medicinali“, atteso per il 29 dicembre: l riporta El Pais.