SARS-CoV-2: arriva il terzo lockdown in Austria, serrata di un mese in Svizzera

Il 2020 è stato un anno terribile a causa della pandemia di SARS-CoV-2 ma nel 2021 non è detto che non dovremo fare i conti con altre misure restrittive.

Ne sanno qualcosa gli austriaci, ai quali è stato annunciato che il 27 dicembre il Paese torna in lockdown totale. Negozi, bar e ristoranti saranno chiusi e il coprifuoco durerà praticamente tutto il giorno. La novita’ del terzo lockdown e’ lo screening di massa, in programma il 16 e 17 gennaio. Solo chi avra’ un esito negativo potra’ uscire dal 18 gennaio, quando i negozi e ristoranti apriranno. Chi non si sottopone al tampone rapido resta per un’altra settimana in quarantena. Anche le scuole riapriranno solo il 18 gennaio.

Anche la vicina Svizzera vara misure simili: saranno chiusi per un mese ristoranti, bar, musei e biblioteche, zoo, strutture e impianti sportivi e altre strutture per il tempo libero. Il Consiglio federale ha comunicato oggi una serrata, a partire dal 22 dicembre e fino al 22 gennaio. Il governo di Berna raccomanda anche ai cittadini di restare il piu’ possibile a casa, riducendo i contatti e rinunciando a viaggi e spostamenti non indispensabili. Il governo svizzero ha inoltre varato nuove direttive per quanto riguarda il settore delle vendite, riferisce il sito dell’emittente “Rsi”: nei negozi verra’ limitato il numero di clienti e gli spazi commerciali dovranno chiudere alle 19:00 e restare chiusi la domenica e durante i giorni festivi. I cantoni avranno pero’ facolta’ di allentare le chiusure nel caso il tasso di riproduzione (R) sul loro territorio e’ inferiore a 1. L’obiettivo e’ ridurre in modo netto e rapido il numero dei casi. Da settimane gli ospedali e il personale sanitario sono infatti sotto pressione e con i giorni festivi cresce il rischio di una rapida impennata delle infezioni.