SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: cancellate celebrazioni di Capodanno in USA e Brasile, nuovi record di contagi e vittime

Sono 73,4 milioni (73.463.135) i contagi totali di SARS-CoV-2 rilevati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.635.158, mentre le guarigioni sono oltre 41 milioni (41.615.251).

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di contagi con oltre 248mila casi in 24 ore, secondo la JHU. I morti sono stati 2.706. E’ da 13 giorni che gli USA riportano oltre 200mila casi giornalieri. Anche il numero di persone ricoverate è ai massimi dall’inizio della pandemia, 113.000 pazienti, secondo i dati aggiornati del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti. L’enorme campagna di vaccinazioni lanciata lunedì, con le prime somministrazioni del farmaco di Pfizer-BioNTech, non consentirà di fermare l’attuale impennata: lo hanno precisato le autorità sanitarie, sottolineando che saranno necessari diversi mesi prima che una parte sufficientemente ampia della popolazione sia immunizzata.

Per questo gli esperti insistono sulla necessità di rispettare ogni precauzione, soprattutto in vista dell’avvicinarsi delle festività di fine anno.

Secondo “The Hill”, la celebrazione del Capodanno di Times Square a New York non avrà pubblico quest’anno per evitare la diffusione del SARS-CoV-2. La Times Square Alliance and Countdown Entertainment ha annunciato che l’evento sarà trasmesso via TV e internet.

In Brasile sono 964 i morti registrati nella ultime 24 ore, il numero più alto dallo scorso 30 settembre. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 182.799. I nuovi contagi sono 42.889, in totale 6.970.034, secondo dati del Ministero della Salute.

A causa della pandemia, è stata cancellata la consueta festa di Capodanno sulla spiaggia di Rio de Janeiro, già ridimensionata con lo stop ai fuochi d’artificio e diversi eventi programmati online. La scelta di annullare l’evento, ha precisato l’ufficio del sindaco Marcelo Crivella in una nota, è stata presa per “rispetto di tutte le vittime e per dare priorità alla sicurezza di tutti. La festa sarà quella di sperare in buoni risultati dal vaccino“. La città carioca ha il più alto rapporto di decessi del Paese. Le autorità hanno deciso di sospendere anche il Carnevale, che normalmente si tiene a fine febbraio.

Preoccupazione nel Regno Unito, con gli oltre 18mila contagi e i 506 decessi registrati ieri, in rialzo rispetto al giorno precedente. I dati potrebbero portare il governo britannico a imporre una nuova stretta per il periodo delle vacanze di Natale. In un editoriale congiunto due autorevoli riviste scientifiche, il British Medical Journal e l’Health Service Journal hanno chiesto al governo di rivedere “l’affrettata decisione di consentire i contatti tra differenti nuclei familiari“, avvertendo che molti possono interpretare il previsto allentamento delle restrizioni per Natale “come il permesso di abbassare la guardia“.

La Germania ha registrato 27.728 nuovi casi e 952 morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dall’Istituto per le Malattie infettive Robert Koch. Il dato giornaliero relativo alle vittime è il più alto mai registrato nel Paese dall’inizio della pandemia. Il bilancio più grave accertato in Germania precedente era di 598 decessi (l’11 dicembre scorso).