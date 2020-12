SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: quasi 80 milioni di contagi e oltre 45 milioni di guarigioni dall’inizio della pandemia

Sfiorano ormai quota 80 milioni (79.853.907) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.750.868, mentre le guarigioni sono salite a 45.015.138.

In riferimento ai singoli Paesi, l’Istituto Robert Koch ha segnalato 14.455 nuove infezioni in Germania nelle ultime 24 ore. Si tratta di meno della metà del dato registrato una settimana fa, quando sono state confermare 31.300 nuove infezioni. L’istituto ha fatto però notare che durante le festività ci si aspetta un minor numero di test e di esami di laboratorio, nonché una minore trasmissione dei risultati degli esami da parte degli uffici sanitari. In totale sono state confermate 1.627.103 infezioni e 29.422 morti (+240 nelle ultime 24 ore).